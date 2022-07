Będą nowe mieszkania socjalne w Zamościu?

0 A A

Zdjęcie ilustracyjne

Miasto ma działkę i pomysł, by postawić na niej blok z mieszkaniami socjalnymi. Do tego, by wprowadzili się do nich pierwsi lokatorzy jest jeszcze długa droga, ale pewne kroki już zostały wykonane.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować