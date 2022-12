Budowa S12 i S17. Trzy przetargi i miliony złotych na stole

– W ramach tych zadań wybudujemy dwujezdniową drogę ekspresową, obiekty inżynieryjne, odwodnienie i oświetlenie drogi. Zamontowane zostaną urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne, a także zbudowane przejścia dla zwierząt. Wykonany zostanie też system zarządzania ruchem – Tak lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opisuje odcinki S17, na budowę których właśnie ogłosiła przetargi.

Odcinek Piaski - Łopiennik, o długości 16,6 km, przebiegać będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany (droga S17 będzie się tutaj łączyć z trasą S12 Piaski - Dorohusk).

Odcinek Krasnystaw – Izbica, o długości 18,8 km, zacznie się w Zakręciu przed Krasnymstawem. Początkowo trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej DK17, następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Przekroczy linię kolejową nr 69 relacji Rejowiec - Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego.

Odcinek od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec będzie liczył niespełna 10 km. Pobiegnie nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej DK17. Ominie od zachodniej strony miejscowość Podkrasne oraz Chomęciska Małe.

– Droga ekspresowa S17 między Lublinem a Hrebennem będzie liczyć ok. 130 km. Jesienią podpisaliśmy umowy na realizację trzech odcinków od Zamościa do przejścia granicznego w Hrebennem (Zamość Wschód - Zamość Południe, Zamość Południe - Tomaszów Lubelski, Tomaszów Lubelski - Hrebenne) – przypominają drogowcy i dodają, że obecnie na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki między Piaskami a Zamościem: Łopiennik - Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (ok. 12 km).

S12 i miliony złotych

Co do budowy S12, to cały odcinek od Piask do przejścia granicznego w Dorohusku będzie miała ok. 75 km. Trasa będzie przebiegała po nowym śladzie i nie pokryje się z obecną drogą krajową numer 12. Na razie nie rozpoczęto robót w terenie, bo dla obwodnicy Chełma (ok. 13,6 km) i trwa postępowanie dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Niedawno poznaliśmy nazwy firm i konsorcjów, które chcę zaprojektować i wybudować odcinek Chełm - Dorohusk. Wpłynęło 12 ofert i trwa ich ocena.

Wiemy już kto chce podjąć się budowy drogi trasy z Piask do Dorohuczy. Najmniej za swoje usługi chce Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, które za swoje usługi chce 357 899 755,85 zł. Największej zapłaty oczekuje Mostostal Warszawa z propozycją 584 834 081,22 zł. Tymczasem GDDKiA na inwestycję ma do wydania 452 851 000 zł.

Teraz poznaliśmy finansowe dane dotyczące części z Dorohuczy do początku obwodnicy Chełma (22,3 km).

Na tę właśnie część GDDKiA ma do wydania 957 681 000 zł. Zadania chce się podjąć kilka firm i konsorcjów. Ile chcą za swoją pracę? Zestawienie ofert wygląda następująco:

Aldesa Construcciones Polska - Lider Konsorcjumu - 1 036107123,15 zł

Budimex - 835893210,48 zł

Mostostal Warszawa - 933709302,03 zł

Polimex Infrastruktura Konsorcjum - 779997731,03 zł

Mota-Engil Central Europe - 866372315,00 zł

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor – 961548512,50 zł

Ta część będzie liczyła 22,5 km. W Tytusinie ekspresówka przetnie DK12 i od południowej strony ominie Stołpie, gdzie planowana jest budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP Stołpie). Trasa połączy się z obwodnicą Chełma, na węźle Chełm Zachód. W ramach inwestycji wybudujemy m.in. most, 14 wiaduktów i cztery przejścia dla dużych i średnich zwierząt. Powstanie także węzeł drogowy Siedliszcze.