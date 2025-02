Cała prawda o Róży Luksemburg. Spotkanie z autorką biografii

Spotkanie autorskie jest planowane na czwartek, 6 marca o godz. 16. Może potrwać do 3 godzin. To sporo czasu, by przybliżyć sobie lub lepiej poznać historię życia i działalności Róży Luksemburg.

Zwłaszcza, że pochodząca z Zamościa działaczka wciąż budzi wiele kontrowersji, również w rodzinnym mieście.

Tymczasem Luksemburg jest uznawana, po Marii Skłodowskiej-Curie, za jedną z najbardziej znanych na świecie Polek. Według wielu opinii była ikoną pacyfizmu, internacjonalizmu i demokratycznego socjalizmu. W Polsce wiele osób kojarzy jej nazwisko, ale nieliczni wiedzą, kim była naprawdę. Weronika Kostyrko w książce „Róża Luksemburg. Domem moim jest cały świat” opowiada jej historię na nowo.

Wstęp na czwartkowe spotkanie jest wolny.