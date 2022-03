Ciężko chore ukraińskie dzieci będą leczone pod Zamościem

Bo funkcjonujące od lat hospicjum sprawowało dotąd opiekę jedynie nad dorosłymi chorymi. Za jakiś czas trzeba będzie zająć się małymi pacjentami. Dlatego hospicjum ogłosiło, że szuka gotowych do pracy lekarzy pediatrów. Na odzew nie trzeba było długo czekać.

– Mamy już pierwsze zgłoszenia. To osoby z Zamościa i okolic, także z Lublina. Chęć pomocy zadeklarował też opiekun medyczny i pielęgniarki – mówi ks. Michał Przybysz, dyrektor Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach Pierwszych.

Na razie nie wie, kiedy pierwsi mali pacjenci z Ukrainy dotrą. Nie ma też informacji, jak wiele takich dzieci będzie i w jakim stanie.

– Całością koordynuje lubelski oddział NFZ. My zadeklarowaliśmy gotowość przyjęcia pacjentów. Możemy to zrobić właściwie z dnia na dzień. Mamy kontakt do wszystkich, którzy się zgłosili i w razie konieczności będziemy ich wzywać – tłumaczy duchowny.

Placówka w Łabuńkach dysponuje w tej chwili 22 miejscami dla pacjentów. Zajętych jest kilkanaście z nich, ale ks. Przybysz zapewnia, że po rozbudowie hospicjum dysponuje na tyle dużą bazą lokalową, że możliwe będzie organizowanie dostawek.

Jeśli jacyś pediatrzy byliby gotowi jeszczez wesprzeć hospicjum, mogą telefonować na nr: 694 451 255.