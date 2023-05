Tak się bawi, tak się bawi... Dawid Kwiatkowski ściągnął tłumy na Juwenalia Akademii Zamojskiej

Stawką jest 1 mln złotych. Jak może się zmienić budynek dworca PKS w Lublinie

Fundacja Most the Most organizuje kolejną edycją konkursu „Nasz Zabytek”, tym razem skierowaną do mieszkańców województw świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Wśród zgłoszonych obiektów znalazł się dworzec autobusowy na lubelskim Podzamczu.