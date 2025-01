Gęsty dym w oknach, dzieci na balkonie. Policjanci ruszyli na pomoc

Żywioł wybuchł w domu jednorodzinnym w sobotnie popołudnie w gminie Miączyn. Na miejsce pierwsi dotarli policjanci z posterunku w Miączynie. – Z okien wydobywał się dym, a na balkonie pierwszego piętra stała trójka dzieci. Mundurowi natychmiast przystąpili do działania- relacjonuje podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło z zamojskiej komendy.

Starszy sierżant Paulina Dubas oraz sierżant sztabowy Andrzej Banak po drabinie dotarli na balkon i zabrali dzieci z balkonu. W A sierżant sztabowy Kamil Piluś rozpoczął gaszenie domu.

- Dzięki szybkiej reakcji policjantów dzieciom w wieku 6, 10 i 15 lat nic się nie stało- zaznacza podkomisarz Krukowska-Bubiło.

Zaraz potem akcję gaśniczą rozpoczęli strażacy. - W czasie gdy doszło do pożaru, w domu przebywała trójka dzieci. Ich mama na chwilę wyszła na zewnątrz budynku. Wtedy to najprawdopodobniej doszło do zaproszenia ognia przez najmłodsze dziecko- tłumaczy policjantka.

Spaleniu uległy wnętrza domu.