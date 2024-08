Grali z WOŚP od lat. Znów dostaną sprzęt dla pacjentów

Informacje o darach dotarły do szpitala na ul. Peowiaków w Zamościu w środę. To nie pierwszy raz, gdy placówka ta otrzymuje wsparcie od WOŚP. Tym razem ma otrzymać spirometr podstawowy, polisomnograf stacjonarny, mobilne urządzenie do badania zaburzeń oddychania podczas snu (poligraf) oraz urządzenie do przezskórnego pomiaru SpO2 i pCO2 (tcpCO2).

A zupełnie niedawno, bo w maju WOŚP przekazała informacje, że podaruje również myjnię endoskopową, cyfrowy przenośny system do drenażu opłucnej oraz przyłóżkowy aparat RTG, warte łącznie ok. miliona złotych.

To efekt tego, że Zamojski Szpital Niepubliczny od lat włącza się w Finały WOŚP. W trakcie tegorocznego zorganizowano tutaj akcję bezpłatnych badań fizykalnych, pulsoksymetrycznych, spirometrycznych i EKG. Na miejscu można też było od razu skonsultować wyniki z pulmonologami, a przy okazji wrzucić datki do puszki.