Hamulce zawiodły i wypadek gotowy

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobieta wyjeżdżając z posesji nie ustąpiła pierwszeństwa rowerzyście. Najpierw potrąciła cyklistę, a następnie uderzyła w ogrodzenie. Prawdopodobnie 29-latka próbowała zahamować, jednak hamulce w tym momencie zawiodły.

Potrącony 72-latek został przewieziony do szpitala. Jak się okazali wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Śledczy dokonali oględzin miejsca i przesłuchali świadków. Samochód 29-latki został zabrany do dalszych badań.

– Ustalamy dokładny przebieg wypadku i apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności na drodze. Chwila nieuwagi, rozkojarzenie lub zła ocena sytuacji drogowej mogą mieć tragiczne konsekwencje. Apelujemy także o to, aby zadbać o właściwy stan techniczny użytkowanych pojazdów. Ma to bowiem istotny wpływ na bezpieczeństwo na naszych drogach – mówi podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło