Jarmark świąteczny w Zamościu. Czekają na zgłoszenia chętnych

Zamojskie bożonarodzeniowe jarmarki stały się tradycją. To okazja do tego, by kupić jakiś ciekawy, świąteczny prezent, ozdoby na choinkę albo okazjonalne słodkości. Ale w programie, jak co roku będą również inne atrakcje, np. warsztaty, konkursy, kolędy. W tym roku na pewno zorganizowane zostaną zajęcia z pisania listów do św. Mikołaja, które dla dzieci poprowadzi Janina Gąsiorowska, matka chrzestna statku Ziemia Zamojska. Więcej szczegółów poznamy bliżej wydarzenia.

Chętni do ustawienia na grudniowy weekend swoich stoisk na Rynku Wielkim mogą już teraz zgłaszać się do wydziału promocji Urzędu Miasta Zamość (tel. 84 677 24 94), aby zarezerwować powierzchnię handlową. Przyjmowane są również zgłoszenia od twórców ludowych i producentów produktów regionalnych, ale też np. szkół czy zespołów, które chciałyby wystąpić w części artystycznej.

Formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej miasta, wypełnione należy wysyłać na adres: jarmark@zamosc.pl.