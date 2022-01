Kiedy suknia schodzi z płótna. Historia Zamościa zaszyta w kostiumach

– To nie jest pełna rekonstrukcja, przede wszystkim ubrania uszyłam na maszynie, a nie ręcznie i pozwoliłam sobie na pewne uproszczenia. Ale korzystałam z wykrojów z epoki i wzorowałam się na portretach – mówi Dominika Lipska, prezes Stowarzyszenia Turystyka z Pasją, która w ramach stypendium artystycznego prezydenta Miasta Zamość uszyła kostiumy inspirowane postaciami związanymi z historią miasta.

Paryski szyk

Członkowie stowarzyszenia oprowadzają po Zamościu ubrani w historyczne stroje. Autorka czterech kolejnych postanowiła wybrać takie, które by przy okazji pokazywały ubiory z różnych epok.

– Jedną z postaci był noszący się z polska Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny i oczywiście fundator Zamościa. By stworzyć ten ubiór korzystałam z reprodukcji portretu kanclerza, który znajduje się we Lwowie. Drugim męskim kostiumem jest kostium inspirowany strojami Jana Sobiepana Zamoyskiego, który jak mi podpowiedział doktor Jacek Feduszka z Muzeum Zamojskiego, sprowadzał ubrania z Paryża. Ponieważ portret trumienny Sobiepana nie był wystarczającą wskazówką, uszyłam strój w stylu francuskiej mody lat 60. XVII wieku. Portret trumienny przydał się, by uszyć górę – kołnierz, wiązanie koszuli. I do żółtej wstążki z obrazu, dopasowałam kolor całości ubioru. Zdecydowałam się na zieleń i uważam, że dobrze wygląda – opowiada autorka.