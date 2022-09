Kobiety drżały o swoje życie. Chodził po ulicach Zamościa, a 9 lat temu zabił swoją matkę

Zaczęło 29 sierpnia od wpisu na grupie „Polecam i nie polecam w Zamościu”. – Cześć. Proszę przeczytajcie uważnie, bo może uratować to życie niejednej osobie, w szczególności kobietom – zaczyna swój post jedna z mieszkanek. – Od dłuższego czasu po mieście (…) coraz to więcej osób ma styczność z mężczyzną który obserwuje kobiety, bardzo dziwnie się uśmiecha. Facet ma około 30, zazwyczaj kojarzę go w czerwonym kapturze. Zostałam napadnięta przez niego trzy razy, próbowałam pozbyć się go, za każdym razem jednak jest to niemożliwe. Obserwował bardzo często moje znajome, śledził je, chodził za nimi po sklepach… na jedną z moich koleżanek czekał pod jej domem. (…). Uważajcie na siebie i miejsce się na baczności. Morderca pozostanie mordercą” – kończy swój wpis internautka.

Pod postem pojawiło się 358 komentarzy, a udostępniano go kilkaset razy. W komentarzach inne kobiety również przyznały, że natknęły się na mężczyznę: „Miałam z tym człowiekiem styczność. Wlazł za mną prawie do bloku, następnym razem prawie wlazł za mną do domu koleżanki… chował się za ścianą” czytamy w jednym z nich. A w kolejnym: „Do mnie do sklepu często zagląda, stoi i się patrzy, gada dziwne rzeczy… masakra”.

Były też zdjęcia: na jednym z nich widać mężczyznę stojącego na stacji benzynowej.

Nie tylko śledzenie i nagabywanie

Ale kilka dni temu został zatrzymany przez zamojskich policjantów. To efekt zawiadomienia, jakie pod koniec sierpnia złożyła 28-latka z gminy Zamość, która z obawy o własne bezpieczeństwo postanowiła zgłosić się na policję. Kolejne wpłynęło od 39-letniej mieszkanki Zamościa. Zatrzymany to 35-letni Adrian W.

Oba zawiadomienia dotyczyły uporczywego nękania. – Chodziło m.in. o śledzenie, nachodzenie, nawiązywanie słownego kontaktu – mówi Dziennikowi Jarosław Rosołek, zastępca prokuratora rejonowego w Zamościu. – Były to ciągłe działania w dłuższym czasie, w jednym przypadku od jesieni zeszłego roku, w drugim od czerwca tego roku. Mężczyzna wyczekiwał na kobiety przed ich miejscami zamieszkania i mimo że wyrażały sprzeciw i prosiły, żeby ich nie zaczepiał, nie ustawał w swoim postępowaniu.

W przypadku jednej z pokrzywdzonych kobiet chodzi także o doprowadzenie do tzw. innej czynności seksualnej, polegającej m.in. na dotykaniu miejsc intymnych. Mężczyzna miał przy tym użyć przemocy, przypierając poszkodowaną do ogrodzenia.