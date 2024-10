Kolejny rok w Akademii Zamojskiej. „Atmosfera jest świetna, wykładowcy przyjaźni”

W gronie tych, którzy we wtorek po południu wzięli udział w uroczystej immatrykulacji była m.in. Angelika Kozłowska, absolwentka I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, a obecnie studentka pierwszego roku 5-letnich studiów prawnioczych w AZ.

– Zawsze mnie w kierunku prawa ciągnęło, a od moich znajomych, którzy studiują w Akademii Zamojskiej słyszałam bardzo dobre opinie – mówi nam zamościanka. Już pierwsze zajęcia i wykłady utwierdziły ją w przekonaniu, że to był dobry wybór.

– Jestem bardzo zadowolona. Wykładowcy są bardzo przyjaźni, atmosfera także świetna – uważa Angelika Kozłowska.

Potwierdza to jej koleżanka z roku Weronika Jagoda. Ona zdała maturę w zamojskim Elektryku. Myśli o tym, by w przyszłości pracować jako sędzia albo prokurator. – Mieliśmy zapowiedź, że już po pierwszym roku mamy odbywać praktyki. Bardzo się na to cieszymy. To świetne, bo powoli przygotujemy się do zawodu – przekonuje studentka.