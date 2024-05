Kraska wróciła na Roztocze? To jeden z najbarwniejszych ptaków w Polsce

– To nigdy nie były u nas jakoś bardzo popularne ptaki, ale dało się je obserwować. Ja sam kraskę widziałem ostatnio na Roztoczu jakieś 40 lat temu – mówi Bogusław Radliński z RPN, który wspólnie z Szymonem Chmielewskim wypatrzył tego wyjatkowo barwnego ptaka w ostatni poniedziałek.

Mieli ze sobą aparat, więc też uwiecznili kraskę, która pojawiła się w południowo- wschodniej części otuliny parku. Czy to oznacza, że gatunek mógł wrócić na Roztocze? – Trudno wyrokować. Trzeba by było przeprowadzić obserwacje czy to ptak przelotny czy lęgowy – odpowiada Radliński.

Nie próbuje też jednoznacznie określić, skąd ten osobnik mógł wziąć się w naszym regionie. Kraski są w tej chwili w Polsce bardzo rzadkie. Występują właściwie jedynie na Kurpiach.

Tymczasem jeszcze w latach 70. ub. wieku kraska występowała w większości Polski. W połowie kolejnej dekady jej populację szacowano na 500-600 par, ale już w latach 90. spadło to do 360-380. Statystyki mówią też o tym, że w latach 2010-2012 w Polsce było nie więcej niż kilkadziesiąt par. Obecnie to jeszcze mniej. Z każdym rokiem kraskom grozi coraz bardziej całkowite wyginięcie.