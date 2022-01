Lubelskie. Rachunek na 3,2 tys. zł dla kierowcy. To rekord nowego taryfikatora?

Do wszystkiego doszło w Sitańcu w powiecie zamojskim. Tam właśnie policja namierzyła osobowego forda, za którego kierownica siedział 23-latek z Zamościa. Mundurowi zauważyli, jak kierowca wyprzedza „podwójnej ciągłej” i – jak dodają – manewr kontynuował na oznakowanym przejściu dla pieszych.

– Policjanci natychmiast postanowili ostudzić pirackie zapędy kierującego fordem i przystąpili do kontroli drogowej – informują funkcjonariusze i wyliczają, że w sumie kierowcy grozi aż 3,2 tys. złotych grzywny.

Jak to możliwe?

Nowy taryfikator mandatów za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych przewiduje grzywnę w wysokości 1500 złotych.

Za wyprzedzanie na linii podwójnej ciągłej jest kolejne 200 złotych.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o 54 kilometry na godzinę oznacza mandat w wysokości 1,5 tys. złotych.

– 23-latek odpowie też za przestępstwo, którego się dopuścił, siadając za kierownicę forda. Decydując się na to, nie zastosował się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami – wylicza dalej policja i dodaje: – Przestępstwo tego typu zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.