Można jechać. Most przebudowany, wstęga przecięta

Tę inwestycję, wartą przeszło 2,7 mln złotych zrealizował powiat zamojski. Na przebudowę mostu nad rzeką Ferenc samorząd dostał prawie 2 mln zł dotacji z Polskiego Ładu.

– Resztę wyłożyliśmy z naszego budżetu – mówi Stanisław Grześko, starosta zamojski.

Przyznaje, że wybrana w przetargu firma REMOST Sp. z o.o z Dębicy wykonała zadanie w terminie krótszym niż zakładano. Most miał być gotowy do końca listopada br, a prace sfinalizowano kilka tygodni temu. Zorganizowana w poniedziałek uroczystość z przecinaniem wstęgi na obiekcie byłą więc tylko jego symbolicznym przekazaniem do użytku.

Most w Chomęciskach Dużych jest położony w ciągu drogi powiatowej Tarzymiechy-Stary Zamość-Białogrzegi biegnącej przez dwa powiaty: krasnostawski i zamojski. Był stary, wyeksploatowany i do tego stopnia już zniszczony, że trzeba go było zamknąć i gruntownie przebudować.

„Nowy most zapewnia ciągłość przejazdu między dwoma odcinkami drogi, przyczyniając się do poprawy warunków życia oraz gospodarowania na obszarach wiejskich. Łącząc dwa powiaty umożliwia ponadlokalne połączenie oraz bezpośredni dostęp do drogi wyższej kategorii jaką jest droga wojewódzka nr 837 (odcinek Zamość – Nielisz)”– podaje w komunikacie Starostwo Powiatowe w Zamościu.