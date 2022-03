Nielegalna plantacja i narkotyki w domu 29-latka. Policjantom pomógł pies

– Kilka dni temu policjanci z Posterunku Policji w Łabuniach weszli do domu 29-latka z gminy Komarów Osada – opisuje st. asp. Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. – Stróże prawa przypuszczali, że mężczyzna może posiadać tam narkotyki. W działaniach wziął udział także policyjny pies wyszkolony do wykrywania narkotyków oraz jego przewodnik.

Podejrzenia funkcjonariuszy się potwierdziły. – Po wejściu do domu 29-latka w remontowanych pomieszczeniach pies wskazał policjantom miejsce przechowywania narkotyków. Odnaleziony tam susz roślinny w ilości ponad 170 gramów został zabezpieczony. Wstępne badania narkotesterem wykazały, że jest to marihuana – precyzuje Krukowska-Bubiło.

W mieszkaniu mężczyzny policjanci znaleźli także "boks przystosowany do uprawy konopi indyjskich i kilka krzewów tej rośliny w fazie wzrostu". – Zabezpieczone środki odurzające oraz nielegalna uprawa to własność 29-letniego mieszkańca posesji. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu – informuje rzeczniczka KMP w Zamościu.

Mieszkaniec gminy Komarów Osada usłyszał zarzuty. Sąd zastosował wobec zatrzymanego dozór policji. 29-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.