Nie ma Witolda Paszta, ani grupy VOX. Ale będzie premiera piosenki i teledysk z fanami

Piosenka „Razem” autorstwa Mikołaja Jakubowskiego została nagrana w 2021 roku z udziałem Witolda Paszta, Dariusza Tokarzewskiego i Mariusza Matery.

„Wraz z przyjaciółmi, chcemy ją Wam przedstawić i jednocześnie dokończyć ten ostatni projekt, tworząc klip do utworu” – zakomunikowały w środę na oficjalnym facebookowym profilu Witolda Paszta jego córki.

Przypomniały, że ich tata swoją publiczność zawsze bardzo szanował i cenił, dlatego chciał utwór „Razem” oddać w ręce fanów. Lecz nie zdążył, a teraz one spełniają jego marzenie.

– Ponieważ piosenka powstała w czasie pandemii, wymyśliliśmy sobie, by fani nagrali swoimi telefonami filmiki pokazujące jak radzą sobie w czasie lockdownu. Z różnych względów przeleżała w szufladzie aż do dziś i stała się naturalnie pożegnaniem taty i jednocześnie zespołu VOX z fanami – mówi Natalia Paszt, córka i managerka artysty.

Po śmierci Witolda Paszta ten pomysł ewoluował. Ale ostatecznie to właśnie wielbiciele VOX-u wraz z ostatnimi członkami zespołu stworzą ten klip. Fani proszeni są o przesyłanie wykonanych smartfonem nagrań ukazujących, jak bawią się do ulubionej piosenki grupy.

„Pokażcie, jak i gdzie muzyka VOX-u towarzyszy Wam dzisiaj. Może słuchacie jej w pracy albo w szkole? Podczas jazdy samochodem lub podczas gotowania w kuchni? Może wybraliście się na piękną wyspę istną dzicz, a hamak zwalnia leniwej myśli tok?” – zachęcają inicjatorki przedsięwzięcia.

Nagrania należy do 22 stycznia wysyłać na adres razem@grupavox.pl. Koniecznie należy dołączyć też numer telefonu, co umożliwi kontakt z osobami wybranymi do nagrania klipu. Wiadomo, że w teledysku wystąpią dwaj ostatni koledzy Witolda Paszta z VOX-u, ale zaproszeni do udziału mają zostać również inni artyści polskiej estrady. Jacy? To na razie ma pozostać niespodzianką.

Przypomnijmy, że Witold Paszt zmarł 18 lutego 2022 roku. Miesiąc później prochy artysty spoczęły na cmentarzu komunalnym w Zamościu. W czerwcu Tokarzewski i Matera zapowiedzieli nowy rozdział swojej artystycznej działalności.

„Wraz z odejściem nieodżałowanego założyciela i lidera grupy VOX, Witolda Paszta, zmieniło się wszystko i nic nie będzie już takie samo. VOX nigdy nie zabrzmi już tak, jak dotąd” – napisali w wydanym oświadczeniu, informując, że w uznaniu 43-letniego wkładu Paszta w dorobek zespołu, z szacunku dla faktu, że był on ostatnim członkiem oryginalnego składu grupy (w 1978 roku tworzyli go Ryszard Rynkowski i zmarły już Andrzej Kozioł, a w 1979 dołączył do nich Jerzy Słota) będą koncertować pod nazwą Nowy Vox.