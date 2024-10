Odwołana przewodnicząca RM Zamość: Prezydent i jego zastępcy ostrzegali mnie

Spotkanie z dziennikarzami zwołane na wtorkowe popołudnie było efektem tego, co w poniedziałek wydarzyło się podczas sesji Rady Miasta Zamość.

Przypomnijmy. Agnieszka Jaczyńska (członiki Platformy Obywatelskiej), która w kwietniu, przed drugą turą wyborów prezydenckich (w pierwszej zajęła trzecie miejsce jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej) udzieliła swojego poparcia Rafałowi Zwolakowi, w poniedziałek głosami jego radnych oraz tych klubu Prawa i Sprawiedliwości straciła funkcję przewodniczącej. Zwolnione stanowisko ta sama większość powierzyła natychmiast radnemu Piotrowi Błażewiczowi (PiS), przewodniczącemu RM poprzedniej kadencji.

Wniosek o odwołanie Jaczyńskiej wydawał się być zaskoczeniem dla wielu osób. Sam prezydent w trakcie sesji opuścił obrady, a zaraz po tym wydał oświadczenie, z którego wynikało, że o całej opercji nic nie wiedział, nie miał na nią wpływu i nie był o niej informowany.

Podobne stanowisko w wydanym dzisiaj oświadczeniu przedstawili też radni prezydenckiego klubu. Zapewnili, że sytuacja nie była zaplanowana. Przy okazji zrzucili winę za nią na radnych KO, twierdząc, że to oni nie chcieli zawarcia koalicji i współpracy.

Nieco inne światło na całość rzucił w rozmowie z nami Piotr Błażewicz, przyznając, że rozmowy z klubem Rafała Zwolaka były prowadzone od dawna. – Myślę, że zaważyło to, że na tyle ufają mi i kolegom z PiS-u, że wiedzą, że damy radę to pociągnąć teraz razem - stwierdził dzisiaj w rozmowie z Dziennikiem.

Agnieszka Jaczyńska podczas dzisiejszej konferencji także przyznała, że o porozumieniu zawiązującym się między KWW Rafała Zwolaka i radnymi PiS wiedziała.

– Pierwsze sygnały, że mogę być szybko z tej funkcji odwołana dostałam właściwie już w dniu, gdy ją objęłam (na sesji inauguracyjnej w maju – red.). I wielokrotnie w ciągu tych kilku miesięcy zaróno z ust pana prezydenta, jak i państwa wiceprezydentów, jak i niektórych radnych komitetu pana Rafała Zwolaka takie informacje dostawałam jednocześnie z informacją, że dążą do tego także niektórzy radni Prawa i Sprawiedliwości na czele z panem Piotrem Błażewiczem – stwierdziła podczas dzisiejszej konferencji prasowej Agnieszka Jaczyńska.

Podkreśliła jednocześnie, że nie traktowała tych sygnałów jako gróźb, ale brała je za ostrzeżenia.

– Szczerze mówiąc każda następna sesja była przeze mnie prowadzona z taką ewentualną świadomością, że to może nastąpić, ale nie przygotowywałam do tego żadnych scenariuszy postępowania. Czekałam po prostu na rozwój sytuacji – zapewniła b. przewodnicząca.

Dzisiejsza konferencja zwołana została jednak głównie po to, by zaprezentować oficjalne stanowisko radnych Koalicji Obywatelskiej odnoszące się do wydarzeń z poniedziałkowej sesji (jego pełna treść poniżej).

Przypomniano w nim m.in., że przed drugą turą wyborów prezydenckich w kwietniu 2024 roku, gdy Agnieszka Jaczyńska oficjalnie udzialała poparcia Rafałowi Zwolakowi, oboje zapowiedzieli utworzenie formalnej koalicji w nowej Radzie Miasta Zamość. Wówczas wiadomo już było, że oba komitety wspólnie zdołają utworzyć 12-głosową większość w 23-osobowym gremium.

Radni KO zapewniają, że traktowali to jako krok naturalny i niezbędny do zapewnienia, by zapewnić "efektywną i odpowiedzialną pracę na rzecz miasta". Jednak do podpisania takiego porozumienia nie doszło (Agnieszka Jaczyńska mówiła to zresztą jakiś czas temu w rozmowie z Dziennikiem Wschodnim), mimo że "radni KWW KO byli w każdej chwili gotowi do sfinalizowania tej zapowiedzi", mimo ciągłego przekładania terminu podpisania umowy.

Radni prezydenckiego klubu za pośrednictwem Rafała Zwolaka mieli przekazać Jaczyńskiej, że nie są zainteresowani podpisaniem zaproponowanej im formalnej umowy koalicyjnej.

"Nie ukrywamy, że byliśmy rozczarowani taką decyzją. Mimo tego zapowiedzieliśmy wspieranie dobrych rozwiązań dla Zamościa i jego mieszkanców" - piszą dzisiaj w oświadczeniu radni KO. I przekonują dalej: "Od wczorajszego wieczora mamy w Radzie Miasta Zamość koalicję klubu radnych Rafała Zwolaka oraz klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tym samym tysiące zamościan gosujących w wyborach samorządowych na obecnego prezydenta miasta oraz na kandydatów na radnych z jego komitetuzostało zdradzonych".