Palmy, pisanki, kurczaczki i koszyczki. Kiermasz Wielkanocny trwa

Uchwała „STOP imigrantom” do kosza. Rada wycofuje się ze swojej decyzji

To była jedna z najgoręcej dyskutowanych i najostrzej krytykowanych decyzji radny miasta. Wygląda na to, że także najkrócej obowiązujących. We wtorek na nadzwyczajnej sesji radni Zamościa mają uchylić uchwałę, w której sprzeciwili się lokowaniu nielegalnych migrantów w mieście. Przyjęli ją... dwa tygodnie temu.