Pantera w podróży służbowej. Nowe zwierzęta w zoo w Zamościu

Jest też nowy lokator, którego będzie można zobaczyć dopiero wiosną. To samiec gazeli dorcas neglecta. To też zwierzę z listy EEP, które koordynator rekomendował do zamojskiego stada. Jest już zbyt chłodno, by dorcas był na wybiegu, po kwarantannie będzie dołączany do stada pod dachem.

Jak zapowiada Jadwiga Kniaź-Rycaj zamojski ogród jeszcze w tym roku spodziewa się orłana. To ptak z rodziny jastrzębiowatych, który może przylecieć samolotem z ogrodu zoologicznego z Rosji. Trwają jeszcze procedury związane z przygotowaniem jego transportu i formalności. Planowany jest też przywóz kapucynek i drobnych ptaków.