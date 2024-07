Pątnicy ruszą na Jasną Górę. Od kiedy zapisy na pielgrzymkę?

List ks. Marka Mazurka, dyrektora zamojsko-lubaczowskiej pielgrzymki ma być czytany w parafiach diecezji w niedzielę 14 lipca. Ale jest już przygotowany i został opublikowany na stronie internetowej kurii. Poza zachętą do udziału w 42. pielgrzymce znalazło się w nim sporo szczegółów dotyczących kwestii organizacyjnych, terminów i kosztów.

W tym roku pątnicy będą pielgrzymować do Częstochowy pod hasłem "Misje sercem Kościoła". Co z diecezji zamojsko-lubaczowskiej wyruszą na trasę 2 sierpnia, by na Jasną Górę dotrzeć 14 sierpnia.

Zapisy chętnych rozpoczną się 21 lipca. mają być prowadzone w pięciu parafiach: pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju, Ducha Świętego w Hrubieszowie, św. Karola Boromeusza w Lubaczowie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim oraz św. Brata Alberta w Zamościu.

Oczywiście będzie również, jak co roku, szansa dla spóźnialskich, którzy decyzję o pielgrzymowaniu podejmą w ostatniej chwili. Bo zapisać się będzie można również w dniu wyjścia pielgrzymki, a nawet dołączyć do pątników w trakcie wędrówki.

"Koszt udziału w tegorocznej pielgrzymce wynosi 250 zł. Cena ta obejmuje transport i ubezpieczenie oraz pakiet pielgrzyma. Jeśli pielgrzymujemy rodzinnie, koszt udziału w pielgrzymce jest niższy" - informuje w swoim liście do wiernych ks. Marek Mazurek.

Tradycyjnie już uczestnicy zamojsko-lubaczowskiej pielgrzymki będą podzieleni na kilka grup. Tę biłgorajską (bł. ks. Jerzego Popiełuszki) poprowadzi ks. Mateusz Januszewski z parafii św. Marii Magdaleny. Natomiast przewodnikiem hrubieszowskiej (św. Wojciecha) będzie ks. Tomasz Żurawel z parafii Ducha Świętego. Natomiast ks. Roman Karpowicz z parafii św. Karola Boromeusza ma dowodzić grupą św. Stanisława. Pod przewodnictwem ks. Adama Malinowskiego na Jasną Górę dotrze tomaszowska grupa św. Józefa, zaś zamojską św. Tomasza poprowadzi ks. Andrzej Wąsek z parafii św. Michała Archanioła.

"Reprezentując Kościół naszej diecezji, pójdziemy razem, w pięciu grupach, niosąc w sercach intencje własne oraz pielgrzymów duchowych. Chcemy przed obrazem Pani Jasnogórskiej wypraszać wszystkie potrzebne łaski dla nas samych, naszych rodzin, parafii, diecezji, ojczyzny i świata. Wierzę, że te rekolekcje w drodze przyniosą trwałe owoce w naszych sercach. Niech nam w tym dopomaga Najświętsza Maryja Panna, która sama była pierwszą misjonarką. Serdecznie zapraszam do wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę" - kończy swój list dyrektor pielgrzymki zamojsko-lubaczowskiej.