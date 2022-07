Piątkowa noc w Zamościu. Chłopak i dziewczyna wpadli następnego dnia

Do napadu na 16-latka doszło w nocy z piątku na sobotę. Pokrzywdzony został zaczepiony przez kobietę i mężczyznę. Chcieli od niego pieniędzy. Kiedy odmówił, przewrócili go na ziemię i zaczęli kopać. Po tym zabrali plecak, w którym miał dokumenty oraz rzeczy osobiste. Rozebrali go z bluzy i zabrali 30 złotych, po czym uciekli. Na szczęście chłopcu nic poważnego się nie stało.

W sobotę podejrzewani o ten czyn zostali zatrzymani przez policjantów i trafili do aresztu. To mieszkańcy Zamościa w wieku 19 i 21 lat, którzy usłyszeli zarzuty rozboju.

21-latka została objęta policyjnym dozorem, ma także zakaz kontaktowania i zbliżania się do 16-latka. Z kolei 19-latek został aresztowany na dwa miesiące.

Za rozbój grozi do 12 lat więzienia.