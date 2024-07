Policjanci mają nowego szefa. Po latach wrócił do komendy

Do Wozu

Do Wozu - odc. 4.

Odcinek 4: Mazda MX-5 jazda 35-letnim samochodem W czwartym odcinku programu "Do Wozu!" zapraszamy Was na fascynujące spotkanie. Naszym gościem jest Dawid, który zaprezentuje swoją Mazdę MX-5. Opowie o swojej pasji do motoryzacji, dzieląc się doświadczeniami z jazdy "Miatą" szurającą po ziemi. Nie przegapcie tego wyjątkowego odcinka, pełnego motoryzacyjnych inspiracji i pasji!