Rocznica Bitwy pod Komarowem. Teraz na obchody zaprasza gmina

W sobotę (31 sierpnia) uczestnicy samorządowych uroczystosci odbywających się pod patronatem ministrwa obrony narodowej spotkają się o godz. 17 w miejscu pamięci w Wolicy Śniatyckiej. Zaplanowano tam apel poległych z salwą honorową, a także modlitwę w intencji poległych pod Komarowem w sierpniu 1920 roku. Całość uświetnią występy solistów i orkiestry wojskowej z Lublina.

Także w sobotę 19. Batalion Zmechanizowany z Chełma ma otrzymać sztandar. W programie jest ponadto wręczenie odznaczeń za działalność społeczną na rzecz gminy oraz współpracę przy organizacji rocznicowych uroczystości.

Na finał tego wieczoru zapłoną Ogniska pamięci". To nawiązanie do tradycji ułanów, którzy przed II wojną światową w ostatnią niedzielę sierpnia przyjeżdżali z całej Polski, by w Wolicy Śniatyckiej śpiewając pieśni patriotyczne, oddać hołd poległym kolegom.

Ponadto dla uczczenia rocznicy odbędzie się spektakl jeździecki, będą pokazy ogniowe, wystawa sprzętu wojskowego i militariów oraz fotograficzna dokumentująca uroczystości, które gmina Komarów-Osada organizuje od 1990 roku.

W tym roku w organizacji rocznicy samorząd jest wspierany przez 19. Batalion Zmechanizowany w Chełmie i 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala".