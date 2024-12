Zamojską radę czeka zmiana. Przewodniczący robiąc to działa wbrew ustawie

Temat wypłynął podczas grudniowej sesji Rady Miasta Zamość za sprawą Agnieszki Klimczuk z klubu Koalicji Obywatelskiej. W ramach wolnych wniosków radna zadała pytania, czy rada działa zgodnie z prawem, czy zgodnie z prawem działa komisja rewizyjna i czy miasto ma w ogóle sprawnie działającą obsługę prawną.

Nie doprecyzowała o co chodzi, a nikt jej odpowiedzi nie udzielił. Głos zabrała więc jej klubowa koleżanka. – Kontynuuję te pytania, abyśmy od Nowego Roku pracowali na poziomie komisji i na poziomie rady zgodnie ze statutem miasta i zapisami w ustawie o samorządzie – stwierdziła Jaczyńska.

Wskazała, że w skład komisji rewizyjnej nie może wchodzić ani przewodniczący, ani wiceprzewodniczący, a w składzie znajduje się obecny przewodniczący rady, czyli Piotr Błażewicz z PiS, który po wrześniowym przewrocie w RM i odwołaniu Jaczyńskiej z funkcji przewodniczącej zajął jej miejsce.

– Musimy tę sytuację uregulować. Przecież przed nami jeszcze bardzo ważna uchwała dotycząca absolutorium, która po podjęciu w takim składzie byłaby po prostu uchylona – argumentowała Agnieszka Jaczyńska.

Sam zainteresowany natychmiast się do tego odniósł. Odnosząc się do tych uwag Piotr Błażewicz stwierdził, że z tematem można spokojnie poczekać do stycznia.

Już po sesji w rozmowie z nami przyznał, że jego obecność w komisji rewizyjnej, do której został wybrany jeszcze zanim został przewodniczącym, była zwykłym niedopatrzeniem i zostanie to naprawione.

>>> Przewrót w RM Zamość. Jaczyńska odwołana, Błażewicz nowym przewodniczącym <<<

– Zorientowaliśmy się w sytuacji dopiero przed ostatnią sesją. Ale to wszystko nie ma żadnych skutków prawnych. Na najbliższej styczniowej sesji pojawi się projekt uchwały zmieniający skład komisji rewizyjnej – zapowiedział.

Póki co, poza Błażewiczem, członkami komisji rewizyjnej są: z ramienia PiS Adam Pawlik (jako przewodniczący), a także Dariusz Kierzek z klubu prezydenckiego i radni KO Janusz Kupczyk oraz Krzysztof Krupa.