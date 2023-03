Dwa busy darów na Ukrainę. To już 12 misja od wybuchu wojny

2 tysiące hrywien na miesiąc. Jak zrobić święta?

Najpierw było zaskoczenie i niedowierzanie, później łzy wzruszenia i długie, serdeczne podziękowania. Transport darów, który z Zamościa dotarł do ukraińskiej Kołomyi już został rozdysponowany. Mieszkający tam Polacy będą mieli co postawić na wielkanocnych stołach. A że żyją oszczędnie, to zostanie też coś na później.