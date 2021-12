Lubelskie. S17 idzie ku granicy. Kolejne przetargi na budowę ekspresówki

Dwujezdniowa droga ekspresowa plus kolejne pasy awaryjne i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Przebudowane skrzyżowania, węzły i wiadukty. Tak ma wyglądać obecna droga krajowa numer 17, kiedy zamieni się w trasę S17. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie ogłosiła przetargi na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej od Zamościa do przejścia granicznego w Hrebennem. ­– Inwestycja została podzielona na kilka odcinków – dodaje Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy GDDKiA w Lublinie.

To pierwsze, tak znaczące działanie jeśli chodzi o S17 na wschód od Lublina. Obecnie tą trasą można sprawnie dojechać do Warszawy, a ostatnie części drogi zostały oddane w tym roku. Teraz przyszedł na wschodni kierunek. Chodzi o blisko 50 km.

Pierwsza część (12,5 km) zacznie się na węźle Zamość Wschód, który powstanie na przecięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach miejscowości Jarosławiec. Nowa nitka będzie przebiegać na wschód od obecnej „krajówki” i ominie Barachaczów oraz Łabunie. Trasa dotrze do węzła Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej.

Tam rozpocznie się kolejna część (18,5 km) prowadząca do Tomaszowa Lubelskiego. Będzie przebiegać wzdłuż obecnej drogi. – W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, przed obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego, która jest w eksploatacji – tłumaczy w komunikacie GDDKiA.

Mający 17,5 km długości odcinek od Tomaszowa do Hrebennego będzie poprowadzony na zachód od obecnej „krajówki”. Ekspresówka ominie Lubyczę Królewską i wróci na szlak obecnej DK17. – Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego – dodają drogowcy, a Minkiewicz uzupełnia: – Jeżeli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z harmonogramem i nie wystąpią nieprzewidziane przeciwności, to okres realizacji to lata 2023–2025.

Nie oznacza to jednak, że już wtedy będziemy mieli do dyspozycji całą S17 od wschodniej granicy, przez Lublin, do Warszawy. Na realizację czeka odcinek od końca obwodnicy Piask do Zamościa. – Ta część jest w przygotowaniu – mówi rzecznik GDDKiA w Lublinie.

Tę inwestycję podzielono na pięć odcinków realizacyjnych. Z najnowszych informacji wnika, że części Piaski – Łopiennik, Krasnystaw – Izbica oraz Izbica – Zamość Sitaniec są już mocno zaawansowane. – W przyszłym roku planujemy ogłosić na nie przetargi – mówi Minkiewicz, a to oznacza, że realne prace mogą się rozpocząć w 2024 roku a zakończyć dwa lata później. Kolejne części (Łopiennik – Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód) powstaną w mają być gotowe na w latach 2027/2028

Kalendarium S17

2004 r.

węzeł Piaski Zachód - Piaski Wschód

2012

węzeł Lublin Felin - węzeł Piaski Zachód

2013

węzeł Kurów Zachód - węzeł Jastków

2014

węzeł Jastków - węzeł Lublin Sławinek

węzeł Lublin Sławinek - węzeł Lublin Rudnik

węzeł Lublin Rudnik - węzeł Lublin Felin

2019

węzeł Skrudki - węzeł Kurów Zachód

koniec obwodnicy Kołbieli - początek obwodnicy Garwolina

koniec obwodnicy Garwolina - koniec obwodnicy Gończyc

koniec obwodnicy Gończyc - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego

2020

Węzeł Lubelska - pocz. obwodnicy Kołbieli

obwodnica Kołbieli

granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - węzeł Skrudki

2021