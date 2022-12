Spaliła się restauracja pod Zamościem. Straty są ogromne

0 A A

Za wcześnie, by spekulować na temat przyczyn. Co do tego wypowiedzą się biegli. Ale już wiadomo, że straty po pożarze dużej restauracji w Wielączy pod Zamościem będą ogromne. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować