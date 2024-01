Szkoła wraca „na swoje”. Start przeprowadzki w czynie społecznym

– Przyjść może oczywiście każdy, ale organizujemy to wydarzenie głównie po to, aby w ostatnim dniu zajęć przed feriami dać naszej młodzieży szansę na udział w tym historycznym powrocie szkoły do jej dawnej siedziby – mówi Agnieszka Kowal, dyrektor I LO w Zamościu.

Zapewnia, żaden z uczniów nie będzie musiał dźwigać ciężarów. Każdy dostanie za zadanie tylko to, aby z Akademickiej 1 na Akademicką 8 przenieść własne krzesełko. Starsza młodzież ewentualnie zaangażuje się w wynoszenie ławek z pomieszczeń na parterze i ustawienie ich na podstawionych pojazdach. – Pomoc przyda się też ewnetualnie przy wynoszeniu kwiatków z sal, czy jakichś niewielkich pudełek – dodaje dyrektor ogólniaka.

O pomoc w przeprowadzce apelowała już zresztą dawno (pisaliśmy o tym w Dzienniku Wschodnim >>> Stary ogólniak wraca do siebie. Przyda się pomoc przy przeprowadzce). I są efekty. – Mamy obietnicę transportu od pewnej prywatnej osoby, swoje pojazdy dadzą nam też na ten dzień miejskie spółki, np. ZGL i PGK – mówi dyr. Kowal.

Piątkowa akcja ma być tylko początkiem przeprowadzki planowanej na całe ferie zimowe. Szkoła skorzysta w tym czasie z profesjonalnej firmy specjalizującej się w tego rodzaju usługach. – Ale mamy też zapewnione wsparcie od dyrektorów innych szkół, którzy w tym czasie obiecali delegować do nas np. swoich konserwatoró czy panie zajmujące się sprzątaniem – mówi Agnieszka Kowal.