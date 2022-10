Turcy wybudują ponad 18 kilometrów S17 w Lubelskiem

– Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa, uprzednia kontrola przetargu na zaprojektowanie i budowę ponad 18-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 od Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jednocześnie dodaje: – Podpisanie umowy planowane jest jesienią, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót.

Zamówienie otrzyma turecka spółka Kolin İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret. To jej oferta, spośród dziewięciu złożonych, okazała się najkorzystniejsza. Turcy chcą za swoje usługi ok. 822,5 mln zł. To zapłata nie tylko za prace budowlane, ale także za zaprojektowanie tej części S17.

– Budowa trasy planowana jest w latach 2024-2026 – przypomina Mirosław Czech, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA.

Odcinek od węzła Zamość Południe do węzła Tomaszów Lubelski Północ będzie przebiegać będzie wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17 po jej wschodniej stronie. Za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do DK17. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego.

Obecnie na etapie prac przygotowawczych jest też pięć odcinków drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem o łącznej długości ok. 67 km. Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargów na realizację trzech z nich. To fragmenty: Łopiennik - Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec - Zamość Wschód.

14 października GDDKiA podpisała umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Zamość Wschód - Zamość Południe. Odcinek o długości 12,5 km wybuduje firma Budimex, a wartość kontraktu to ok. 440,6 mln zł.