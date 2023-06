Tym żyje Zamość. Przystanek w cenie mieszkania

Radny zmienia front

– Oczywiście, że wiedziałem, że to jeszcze nie jest koniec, ale uznałem, że należy ten absurd pokazać. Bo ruch na całej przebudowywanej trasie już został przywrócony, a to nie było gotowe. W pewnym sensie chciałem przyspieszyć dokończenie budowy wiat – powiedział nam w piątek rano radny Rafał Zwolak.

Tłumaczył, że wybrał taką formę nagłośnienia sprawy, bo jego zdaniem jest jedyną skuteczną. – Wszelkie inne sugestie i prośby zgłaszane przez radnych w sposób formalny są po prostu przez miasto ignorowane – skarżył się.

Dodał również, że w tej konkretnej wiacie, pomijając fakt czy jej forma podoba się mu czy też nie, widzi inny, ważniejszy problem: koszty budowli.

Wtedy jeszcze nie wiedział, jakie są dokładnie, ale wstępnie był już zorientowany, że to kilkaset tysięcy złotych.

– Stawianie takich konstrukcji w cenie, za którą normalny człowiek mógłby zbudować dom w stanie surowym albo kupić sobie mieszkanie w bloku jest chore i absurdalne. Zwłaszcza w sytuacji miasta, które jest już zadłużone na blisko 250 mln zł – grzmiał w rozmowie z nami Rafał Zwolak.

Przyznał również, że zbadał rynek i wie, ile wiaty przystankowe kosztują. W internecie znalazł oferty zupełnie niezłych za 10, 12, 15 tys. zł. A już takie naprawdę luksusowe można, według radnego, kupić za ok. 50 tys. zł.

Tanie to nie jest

Pytania w sprawie feralnej wiaty, ale też kolejnych, które mają się pojawić wzdłuż przebudowywanej drogi krajowej nr 74 wysłaliśmy do Urzędu Miasta zanim jeszcze radny Zwolak opublikował w piątek wieczorem kolejny post z informacją, że to 375 tys. zł plus 37 tys. zł za projekt zastępczy.

Z odpowiedzi, jakie do nas dotarły wynika, że miał rację. Dokładny koszt budowanej obecnie wiaty stożkowej to: 375.083,87 zł brutto. Poza nią wzdłuż tzw. małej obwodnicy Zamościa ma być zainstalowanych jeszcze 10 autobusowych przystanków. Będą już inne, kompaktowe, tańsze. Ich łączny koszt to trochę ponad 515 tys. zł brutto.

– Wydatki na wszystkie wiaty są w 85 procentach refundowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość) – czytamy w odpowiedzi przesłanej przez Marcina Grabskiego z Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych UM Zamość.

Przypomnijmy, że wartość całego projektu to ok. 96 mln zł, a dofinansowanie sięga mniej więcej 82 mln zł.

Stal, hartowane szyby, siedziska

Uzyskaliśmy też informacje na temat materiałów, z jakich mają być zbudowane wszystkie przystanki. Ten, którego dotyczyła kilkudniowa dyskusja jest indywidualnie projektowany zarówno jeśli chodzi o konstrukcję, jak i formę architektoniczną.

– Wiata jest wykonana z konstrukcji kratowej stalowej ocynkowanej ogniowo wraz z poszyciem elewacji z płyt laminowanych, które charakteryzują się strukturą warstwową, są termoutwardzalne oraz obustronnie odporne na zewnętrzne warunki. Szklenie tylnej szyby zaprojektowano z szyb hartowanych bezpiecznych, natomiast siedziska będą wykonane z betonu architektonicznego. Dodatkowo wiata przystankowa będzie posiadała wewnętrzne oświetlenie – wyłuszczył temat Marcin Grabski.

Pozostałe, kompaktowe będą standardowe w formie i kształcie, o konstrukcji „stalowej ocynkowanej pokrytej piecowym lakierem proszkowym”. – Wiata modułowa będzie składać się z czterech segmentów. Tylna i boczna ściana wypełniona szkłem hartowanym, bezpiecznym wraz ze znacznikami pionowymi (czarne linie) chroniące ptaki przed uderzeniem w szybę. Wewnątrz zlokalizowana będzie podwójna ławka z siedziskiem drewnianym – doprecyzował Grabski.

Dodał również, że większość robót w ramach projektu rzeczywiście została przez Strabag zakończona 31 maja. Na czerwiec zaplanowano budowę wiaty stożkowej i monitoringu. Odbioru jeszcze nie było, bo te czynności są planowane na lipiec, a w ich trakcie mogą być prowadzone prace związane z usuwaniem usterek. Firma, która wykonuje wiaty modułowe i kosze na śmieci ma natomiast termin umowny do 21 lipca.