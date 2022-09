Uciekł z papierosami. 22-latek z Zamościa trafił już do aresztu

Sprawa dotyczy zdarzenia z 20 lipca br. – Wówczas do jednego ze sklepów spożywczych na terenie Zamościa wszedł młody mężczyzna z twarzą przysłoniętą maseczką ochronną. Poprosił kasjerkę o cztery kartony papierosów, które następnie zapakował do foliowej torby – relacjonuje st. asp. Katarzyna Szewczuk. – Gdy miało dojść do płatności, poprosił o możliwość wykonania transakcji przy użyciu karty, przy czym tylko na chwilę przyłożył ją do czytnika płatności mobilnej. Zaraz po tym nie płacąc za towar wartości ponad 500 złotych próbował uciec ze sklepu. Na jego drodze stanęli pracownicy sklepu, którzy starali się go zatrzymać. Po krótkiej szarpaninie mężczyzna wybiegł jednak ze sklepu.

Złodzieja nie zdołali zatrzymać także zaalarmowali przechodnie.

– Postępowanie w tej sprawie prowadzili zamojscy policjanci – dodaje Szewczuk.

Funkcjonariusze zatrzymali 22-letniego mieszkańca Zamościa, który jest podejrzany o dokonanie kradzieży rozbójniczej w sklepie spożywczym.

– Wszystkie zrealizowane przez nich czynności i zgromadzony materiał dowodowy dały podstawy do tego, aby wystąpić do Prokuratury Rejonowej w Zamościu z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – tłumaczy przedstawicielka zamojskiej komendy.

Decyzją sądu 22-latek został tymczasowo aresztowany, na 3 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.