Urzędnicy pracują krócej. Wszystko przez upały

Temperatury na zewnątrz przekraczają 30 stopni Celsjusza, a w biurach Urzędu Miasta w Zamościu sięgały w ostatnich dniach nawet 28 stopni. Do końca tygodnia będzie podobnie, bo synoptycy zapowiadają jeszcze większe upały. Dlatego w magistracie zapadła decyzja o skróceniu godzin pracy.

Dzisiaj i jutro (10-11 lipca) sprawy urzędowe będzie więc można załatwiać tylko do godz. 14.30. W piątek (tego dnia tygodnia urząd pracuje zwykle do 15) również o godz. krócej czyli do 14.

W wydanym niedawno komunikacie Ratusz przeprasza za te utrudnienia.

Podobną decyzję podjął i ogłosił wczoraj również burmistrz Szczebrzeszyna. Tamtejszy UMiG od dzisiaj do końca tygodnia ma być otwarty również do 14.30.