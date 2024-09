Wędrówki przez świat. Zamojski Festiwal Podróży już po raz 10

Wydarzenie zacznie się przed południem warsztatami młodego podróżnika dla uczniów zamojskich szkół. Poprowadzą je (godz. 10) Paweł Zieliński i Jacek Podkościelny.

Na popołudnie zaplanowano oficjalne otwarcie festiwalu (godz. 16.30). Gwiazdą tegorocznych „eskapad Kresowych” będzie Monika Witkowska, żeglarka, podróżniczka i himalaistka, druga po Wandzie Rutkiewicz Polka, która zdobyła K2. Zamojską festiwalową publiczność ma zabrać na najtrudniejszy z ośmiotysięczników.

Podczas festiwalu będzie też okazja spotkania Tomasza Owsianego, który już w 2021 roku zachwycił zamojską publiczność opowieściami z Gujany Francuskiej, a tym razem przedstawi swoją relację z wyprawy do Paragwaju.

O swojej podróży do Finlandii opowiedzą Paweł i Monika Zielińscy. Z kolei Ryszard Kowalski zdradzi, dlaczego jako artysta, absolwent ASP został himalaistą. O wyprawie pod K2 przez lodowiec Baltoro opowiedzą natomiast zamojscy podróżnicy: Tomasz Duszejko, Józef Kwaśniak i Jacek Podkościelny.

A wszystko to w ciągu kilku godzin, od otwarcia o 16.30 do oficjalnego zamnięcia imprezy ok. 21.

Organizatorem „Eskapad Kresowych” jest Zamojskie Towarzystwo Turystyczne. Obowiązują bilety wstępu: normalne w cenie 20 zł i ulgowe za 15.

PROGRAM: