Wielka impreza w wiejskiej szkole. Cała gmina gra dla WOŚP

Inicjatywa jest oddolna. – Mieszkańcy naszej gminy od lat angażowali się w finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale to były działania rozproszone. Tym razem zaczęły do nas spływać sygnały od osób, które gotowe były jakoś się zaangażować, więc to zostało spięte w całość – mówi Jarosław Kuchta, pracownik Wydziału Społecznego i Promocji Gminy w UG Zamość.

Pierwszy apel o to, by chętni do udziału w przedsięwzięciu zaczęli się do gminy zgłaszać został opublikowany tuż przed świętami Bożego Narodzenia i.... ruszyła prawdziwa lawina.

– Teraz sytuacja wygląda właściwie tak, że mamy problem, aby w ustalonych ramach czasowych zmieścić wszystkich, którzy chcą grać dla WOŚP – śmieje się Kuchta.

W imprezę, która w hali Szkoły Podstawowej w Żdanowie ma się w niedzielę rozpocząć o godz. 10 (potrwa do 19) zaangażowały się niemal wszystkie działające w gminie Koła Gospodyń Wiejskich. Panie będą tego dnia serwowały swoje przysmaki, a jeśli nie dotrą z wałówką, to coś zaśpiewają albo zatańczą. Występować mają też uczniowie gminnych szkół i kabarety. Nie zabraknie strażaków z OSP, którzy przygotują pokaży sprzętu. Będą iluzjoniści, trenerzy fitness oraz zespoły wokalne i grupy teatralne. – Mamy też w ofercie różne warsztaty, które poprowadzą nawet osoby mieszkające w mieście Zamość – dorzuca Kuchta.