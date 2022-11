Z Zamościa do Kołomyi. Jadą dary dla Polonii i uchodźców wojennych

0 A A

Sobotni transport z pomocą humanitarną to wspólne przedsięwzięcie dwóch klubów rotariańskich działających w Zamościu. (fot. Rotary Club Zamość)

Dwa busy wypełnione po brzegi darami ruszyły w sobotę rano do Kołomyi na Ukrainie. Trafią do mieszkającej tam Polonii oraz punktu zorganizowanego w tym mieście dla wojennych uchodźców z ogarniętych wojną terenów. To inicjatywa zamojskich rotarian.

