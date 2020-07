Zamojskie Lato Teatralne 2020. Program

W czwartek oficjalnie został ogłoszony program 45. Zamojskiego Lata Teatralnego. To będzie specjalna edycja wydarzenia, bo pandemia wpłynęła na program i organizację.

Organizatorzy z Zamojskiego Domu Kultury w tym roku zapraszają na dziewięć wydarzeń, które zaplanowano między 15 lipca a 12 września. Wszystkie w plenerze. W teatralne przestrzenie zmieniać się będzie Rynek Wielki, Rynek Wodny i Park Miejski. Takie rozwiązania pozwalają sprostać obostrzeniom sanitarnym. Choć nie tylko. W Zamojskim Domu Kultury trwa remont i plenerową edycję ZLT planowano już wcześniej.

Na początek, 15 lipca, na Rynku Wielkim „Szachy” w wykonaniu krakowskiego zespołu Balet Cracovia Danza. Inspirowany twórczością Jana Kochanowskiego spektakl zacznie się o godz. 20.30.

15 lipca, to środa. W tym roku, niemal wszystkie festiwalowe wydarzenia będą się odbywały właśnie w środy. – Wraz ze znoszeniem kolejnych restrykcji związanych z epidemią będzie przybywało wydarzeń. A te zapewne będą się odbywały w weekendy. Dlatego my zdecydowaliśmy się na środy. Po drugie, to próba ożywienia ruchu turystycznego. Wiele osób przyjeżdża specjalnie na spektakle Zamojskiego Lata Teatralnego. Może, jak przyjadą w środę, to zostaną w Zamościu do końca tygodnia. A o to przecież nam chodzi – mówi Janusz Nowosad, dyrektor Zamojskiego Domu Kultury.

W kolejne lipcowe środy zobaczymy: „Wiśniowy sad”, który 22 lipca przywiezie Teatr Latarnia (Białystok). Pokaz o godz. 20.00 w Parku Miejskim (wejście od ul. Królowej Jadwigi). Jak uprzedza Grażyna Kawala, kierownik programowy ZLT spektakl trwa trzy godziny, ale jego uroda i jakość pozwala o tym zapomnieć. Poza tym, organizatorzy przygotują dla widzów wygodne miejsca do siedzenia.

29 lipca o godz. 18 na Rynku Wodnym zobaczymy „Lament na placu Konstytucji” z Teatru Polonia w Warszawie. To kolejne odstępstwo od tradycji, bo Teatr Polonia powinien, jako laureat zeszłorocznej Buławy Hetmańskiej (za „Zapiski z wygnania”) otworzyć tegoroczną edycję.

W sierpniowym programie ZLT jest szekspirowski „Makbet”. 5 sierpnia o godz. 21 wystawią go artyści Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach. I w żadnym przypadku nie będzie to oferta dla młodych widzów. 12 sierpnia o godz. 18 „L’Estrada” Teatru Na Walizkach we Wrocławiu. „Komedianci” Teatru Pantomimy Mimo z Warszawy – 19 sierpnia o godz. 20.30 a „Zaginiony Zamość”, czyli koncert piosenek klezmerskich w wykonaniu Marty Bizoń z zespołem – 26 sierpnia o godz. 20.00. Wszystkie sierpniowe wydarzenia będą prezentowane na Rynku Wielkim.

Druga muzyczna propozycja w programie tegorocznej edycji Lata, to koncert muzyki greckiej „Rebetico”. 2 września o godz. 20 na Rynku Wielkim wystąpią: Jorgos Skolias & Jarosław Bester.

Festiwal zakończy, wyjątkowo w sobotę, 12 września o godz. 19.30 spektakl „Zagłada”, który w Parku Miejskim zaprezentuje Fundacja Banina (Lublin).

Wszystkie spektakle i koncerty są bezpłatne. Trzeba jednak odebrać w sekretariacie Zamojskiego Domu Kultury wejściówkę. Dystrybucja zacznie się rano 6 lipca. ZLT ma tak niezwykłą publiczność, że bywalcy zaczęli je rezerwować zanim ogłoszono repertuar festiwalu. Organizatorzy są przekonani, że widzowie, którzy tak im zaufali, się nie zawiodą.

Osoby, które zdecydują się na uczestniczenie w wydarzeniach muszą się przygotować na wypełnianie oświadczenia o stanie zdrowia. Że będą zostawić organizatorom swoje dane osobowe i podawać kontakt do siebie. Wymogi sanitarne narzucą też organizację widowni. Miejsca do siedzenia będą w stosownej odległości i nie będzie ich można przesuwać.