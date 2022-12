Zamość. Autobusy na prąd wyjadą w miasto. Za rok

Zakup nie będzie tani, ma kosztować ok. 46 mln zł, ale ponad 29 mln miejska spółka otrzyma jako dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”. Według założeń, taki ekologiczny transport pozwoli na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 568,009 Mg/rok, ograniczenie emisji tlenków azotu o 4,0172 Mg/rok, a emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o 0,0565 Mg/rok.

Całe zadanie realizowane przez zamojski MZK to nie tylko zakup autobusów, ale również uruchomienie stacji ładowania ich energią elektryczną, wyposażonych w panele fotowoltaiczne oraz przeszkolenie do obsługi pojazdów co najmniej 30 kierowców i 5 mechaników.

Obecnie spółka dysponuje 40 pojazdami, w tym 16 zasilanymi gazem, zakupionymi w roku 2006 i latach 2011/12. Po wprowadzeniu nowych, elektrycznych, które zastąpią te najbardziej wyeksploatowane, MZK będzie mieć 75 procent pojazdów przyjaznych dla środowiska