Zamość. Drugie podejście do konkursu na projekt filharmonii. Znów nic nie wyszło

0 A A

W koncepcji biura Rysy Architekci Rafał Sieraczyński założono filharmonię jako obiekt o powierzchni użytkowej przekraczającej ponad 8,5 tys. m. kw, wewnątrz którego przewidziano dwie sale koncertowe (fot. Rysy Architekci)

Sprawa nie jest pilna. Bo budowa filharmonii w Zamościu jest planowana od lat, nie wiadomo kiedy mogłaby dojść do skutku, za ile i skąd można by było wziąć pieniądze. Jedno jest pewne: póki co, nikt nie chce zorganizować konkursu na architektoniczny projekt obiektu.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować