Zamość. Głód w Ratuszu, czyli Yunwa w obiektywie El Tanbouli-Jabłońskiej

Autorka jest dyrektorką artystyczną National Geographic Polska. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na wydziale Fotografii i Komunikacji Multimedialnej. Podróżuje z aparatem po świecie i z reguły podejmuje trudne społecznie tematy, jak np. sytuację Nepalczyków po trzęsieniu ziemi oraz problem niedożywienia dzieci w Nigrze i kobiet przedwcześnie wychodzących za mąż w afrykańskich krajach Trzeciego Świata. Jest laureatką międzynarodowych konkursów fotograficznych oraz podwójną laureatką Grand Press Photo 2022.

Wystawa, którą przywiezie do Zamościa jest zatytułowana „Yunwa” czyli Głód”. Zdjęcia składające się na ekspozycję powstały w Nigrze, jednym z najsłabiej rozwiniętych państw na świecie, gdzie cykliczne susze i gwałtowne powodzie powodują nieustanny brak żywności.

„W Nigrze co chwilę umiera dziecko i co chwilę rodzi się dziecko. Dzieci mają tam dzieci. Dziewczynki wychodzą za mąż w wieku 14-15 lat. Same będąc w słabej kondycji, rodzą niedożywione niemowlaki. Średnia długość życia wynosi niewiele ponad 50 lat. Ludzie umierają, zanim zdążą się zestarzeć” – opowiada Iwona El Tanbouli-Jabłońska o swojej wizycie w kraju, który odwiedziła jako fotografka z Unicef Polska.

Wernisaż z udziałem autorki zaplanowano w piątek na godz. 16.30. Wystawa jest organizowana przez Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne dzięki wsparciu finansowemu miasta Zamość i pod patronatem Unicef Polska. Będzie dostępna w Zamościu do 10 marca.