Zamość. Ponad 2,5 mln do podziału. Startuje budżet obywatelski

"Narzeczony" sporo kosztował. 73-latka oszukana na "amerykańskiego żołnierza"

Mieszkanka powiatu zamojskiego przelała łącznie ponad 23 tys. zł, by rzekomy amerykański żołnierz mógł przejść na wcześniejszą emeryturę i przyjechać do niej do Polski. O tym, że może chodzić o oszustwo zorientował się dopiero znajomy 73-latki kiedy ta przyszła pożyczyć od niego pieniądze.