Zamość. Remonty w OSiR droższe niż zakładano

Chodzi nie tylko o budynki OSiR na ul. Królowej Jadwigi, ale również remont podległej mu Krytej Pływalni przy ul. Zamoyskiego. Obiekty mają być ocieplone i zyskać nową elewację, ale pod pojęciem termomodernizacji mieści się również m.in. wymiana okien i dachów, wykonanie izolacji i instalacji fotowoltaicznej, a nawet nowych schodów wejściowych. Zakres prac jest duży, więc koszty też niemałe. I na dodatek znacząco wyższe, niż to zakładano.

Plan był taki, by całość zrealizować za niespełna 20 mln zł i skorzystać z ok. 18-milionowej dotacji z Polskiego Ładu. Tymczasem już przy pierwszym zamówieniu publicznym, na które odpowiedziała jedna firma, okazało się, że ponad 19 mln trzeba będzie wydać tylko na prace przy ul. Królowej Jadwigi. Nie było innego wyjścia, jak tylko poszukać brakujących pieniędzy w budżecie. Tak wygospodarowano dodatkowe 3,7 mln zł. Remontem basenu nie był zainteresowany żaden wykonawca, więc ogłoszono kolejny przetarg. Tym razem zgłosiły się cztery firmy, a najtańsza oferta to ponad 4,6 mln zł. Stąd konieczność ponownego zwiększenia wydatków, tym razem o kolejne 900 tys. zł.

– Wartość zamówienia określono na podstawie kosztorysu przygotowanego przez autora projektu inwestycji. Uważam, że nie została niedoszacowana – ocenia Stanisław Flis, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych zamojskiego magistratu. – Miniony rok był szalony, jeśli chodzi o wzrost cen w branży budowlanej, do tego doszła jeszcze teraz wojna na Ukrainie. Dlatego ta inwestycja będzie nas więcej kosztować.

Podczas poniedziałkowej sesji radni wprowadzili zmianę w uchwale budżetowej. Teraz miasto może już ostatecznie rozstrzygnąć przetargi i podpisać umowy. – Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zakładam, że jesienią przyszłego roku wszystkie prace w OSiR będą skończone – zapowiada Flis.