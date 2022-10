Dzięki dorocznym kwestom na cmentarzu przy ul. Peowiaków w Zamościu odnowionych zostało już ponad 40 obiektów, głównie nagrobków, ale też np. barokowe, kamienne latarnie i zabytkową ławeczkę.

– Za pieniądze z zeszłorocznej zbiórki postanowiliśmy gruntownie odrestaurować grób rodziny Kaweckich, ale też część z tych środków (zebrano wówczas ponad 20 tys. 500 zł – red.) odświeżyć te pomniki, którymi zajmowaliśmy się na samym początku – mówi Łukasz Kot, przewodniczący SKOCP. Tłumaczy, że po prostu domagały się już tego, bo czas zrobił swoje. Na niektórych zaczął pojawiać się mech, inne przyciemniały.

Na kolejne tego rodzaju prace pieniądze będą zbierane już niedługo, tradycyjnie 1 listopada, podczas kwesty na cmentarzu. Zacznie się ona jak zawsze o godz. 8 i potrwa do 18. Pod względem formalnym wszystko już jest dopięte. – Zgodę na zbiórkę pieniędzy wydało nam MSWiA, mamy nasze puszki z poprzednich lat, a w Młodzieżowym Domu Kultury powstają identyfikatory dla naszych kwestarzy – wyjaśnia Kot.

Pieniądze do puszek, podobnie jak w zeszłym roku zbierać będzie ok. 80, może 90 osób. Ale komitet nie zamknął listy ostatecznie i gdyby ktoś chciał się w zbiórkę włączyć, spędzić godzinę na cmentarzu i tak pomóc w uratowaniu kolejnego zabytku, to będzie mile widziany.

A ponieważ komitet działa w Zamościu już 15 lat, to w tym roku zorganizowane zostaną jubileuszowe uroczystości. Zaplanowano je na najbliższą sobotę. O godz. 9 w parafii katedralnej pw. św. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła odprawiona zostanie msza w intencji wszystkich darczyńców, kwestujących, sponsorów i wolontariuszy, a także uczestników konferencji naukowej, która półtorej godziny później rozpocznie się w Muzeum Zamojskim.

Prelegenci mają mówić m.in. o wierzeniach i obrzędach pogrzebowych na Lubelszczyźnie, będzie wykład poświęcony zamościanom, którzy zmarli w latach 2016-2020, a kolejne m.in. o uczestnikach Powstania Styczniowego, ale także księżach, braciach i siostrach zakonnych, którzy spoczęli na cmentarzu parafialnym. Łukasz Kot przedstawi zagadnienie turystyki cmentarnej, a Janusz Kawałko, działający w SKOCP od początku jego istnienia o tym, jak idea ratowania dziedzictwa zjednoczyła mieszkańców miasta.