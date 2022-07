Cichy zabójca w brzuchu, przez którego pacjent może umrzeć w kilka minut. Lekarze wykryli 872 przypadki

– Przez lekarza rodzinnego zostałem skierowany do szpitala, bo miałem złe wyniki krwi. Trafiłem tutaj z podejrzeniem zatoru płucnego. Ale okazało się, że to nie jest to. Zrobiono mi USG brzucha i tam niestety wyszło, że mam dosyć duży balon i dwa mniejsze – opowiada pan Roman, 79-latek z Lublina, który w operację usunięcia tętniaka aorty brzusznej przeszedł w 2018 roku. Jak czuje się dzisiaj? – Nie czuję żadnych dolegliwości. Chodzę od czasu do czasu na kontrolę, balon jest coraz mniejszy. Oby tak dalej – opowiada pacjent, który o swoim przypadku opowiedział po to, żeby zachęcić do badań inne osoby.

Jako przestrogę podaje osobiście znany mu przypadek. – Młodszy ode mnie mąż mojej siostry niestety zmarł. Nie poddał się operacji, uważał, że nic mu nie dolega, bo tego się nie czuje, i pękł mu ten tętniak. Nie był wtedy w Lublinie, więc niestety nie dostał też natychmiastowej opieki lekarskiej – opowiada pan Roman.

Lekarze z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK Nr 1 w Lublinie podsumowali w piątek koordynowany przez nich ogólnopolski program badań przesiewowych tętniaka aorty brzusznej. Przez trzy lata przebadano ponad 20 tysięcy Polaków.

– Badanie profilaktyczne jest zupełnie bezbolesne. Trwa 5 minut, używa się do niego sondy aparatu ultrasonograficznego. Badamy średnicę aorty i średnicę tętnic biodrowych. W ten sposób możemy uratować człowiekowi życie – mówi prof. Tomasz Zubilewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii SPSK 1 w Lublinie.

W badaniach przesiewowych oprócz lekarzy z Lublina wzięli udział medycy z całej Polski. – Pomysł ma kapitalne znaczenie dla uświadamiania i edukacji zarówno chorych jak i lekarzy co do bardzo poważnej patologii, jaką jest tętniak aorty brzusznej – uważa prof. Dariusz Jańczak z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo