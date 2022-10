Piecze, swędzi, atakuje w nieoczekiwanym momencie. Lubelscy dermatolodzy zapraszają chorych na konsultacje

Przeszkadza w normalnym życia

Jak mówi lekarka, sytuacja pojawienia się bąbli jest dla pacjenta bardzo stresująca. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy pokrzywka spontaniczna zaatakuje.

– Może to być w momencie kiedy ktoś szykuje się do pracy, jest w szkolne, zdaje jakiś ważny egzamin albo zaplanował uroczystość rodzinną. Ci pacjenci, którzy do nas się zgłaszają są naprawdę w sytuacjach dramatycznych. Bo przychodzi pacjent, który mówi, że ma za miesiąc wesele i boi się, że właśnie w tym dniu dozna wysiewu pokrzywki. A jest to o tyle prawdopodobne, bo sytuacje takie jak stres, wysiłek fizyczny mogą właśnie sprowokować wysiew pokrzywki, czy też nasilić jej objawy – wylicza prof. Bartosińska.

Innym objawem pokrzywki może być pojawienie się obrzęku naczynioruchowego. Może on dotyczyć powieki, wargi, języka a nawet gardła. Taki pacjent może mieć nawet duszności.

– Pokrzywka jest stanem zagrożenia życia. To właśnie w pokrzywce, szczególnie w tej ostrej postaci może rozwinąć się wstrząs anafilaktyczny – dodaje Bartosińska.

Poza tym pacjent z pokrzywką może też mieć problemy ze strony przewodu pokarmowego: bóle brzucha, nudności, wymioty.

Pokrzywka przewlekła spontaniczna nie dotyczy wprawdzie wielu osób, ale ma kolosalny wpływ na jakość życia tych chorych. – Czują się skrępowani w sytuacjach publicznych, unikają kontaktów ze znajomymi. Z wielu rzeczy po prostu rezygnują. Bardzo ta choroba wpływa na ubiór chorych, bo pacjenci starają się wkładać ubrania zakrywające większą część ciała – wylicza Bartosińska. – Nawet dzisiaj miałam pacjentkę, która powiedziała, że z powodu pokrzywki od dwóch miesięcy nie chodzi do pracy.

Międzynarodowy Dzień Pokrzywki

Problem jest poważny, dlatego 1 października został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pokrzywki. Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej SPSK 1 w Lublinie angażuje się w obchody, bo jest certyfikowanym ośrodkiem zrzeszonym w międzynarodowej sieci UCARE, pomagającej chorym na pokrzywkę.

– Z tej okazji zapraszamy wszystkich chorych, a także osoby, które podejrzewają u siebie pokrzywkę do poradni przyklinicznej SPSK 1, której działa tzw. poradnia pokrzywkowa. Prowadzimy szczegółową diagnostykę i leczenie tej choroby – zachęca Bartosińska.

Nie lecz się na własną rękę

Lekarka zwraca uwagę szczególnie na to, żeby pacjent sam na własną rękę nie próbował się leczyć.

– Nie ma tzw. domowych sposobów, żeby leczyć pokrzywkę. Zawsze to musi być poprzedzone szczegółowo zebranym wywiadem, przeprowadzonymi badaniami laboratoryjnymi i badaniem fizykalnym tak, żeby, ustalić przyczynę czy czynniki nasilające czy też choroby towarzyszące – mówi prof. Bartosińska.

Bo pokrzywka może istnieć jako jedyny rozpoznany problem, ale może być też objawem szeregu innych chorób: autoimmunologicznych, z grupy reumatologicznych, może być objawem choroby zakaźnej, a nawet chociaż to nie jest częste, może być symptomem choroby nowotworowej.

– Dlatego tylko lekarz jest w stanie rozróżnić te sytuacje, które będą wskazywały na współistnienie innych problemów zdrowotnych – przekonuje Bartosińska.

Podstawą leczenia pokrzywki są tak zwane leki przeciwhistaminowe, ale one nie zawsze są skuteczne. – Lekarz w sposób indywidualny pobiera dawkę i czas leczenia i może też zadecydować o włączeniu innych preparatów leczniczych – mówi Bartosińska.

Ze względu na to, że postęp w dermatologii jest duży, również w dziedzinie pokrzywki pojawiają się nowe leki.

– Nowoczesny lek biologiczny jest dostępny w refundacji dla pacjentów w ramach programu lekowego NFZ. To dobra wiadomość dla pacjentów, bo mamy inną opcję terapeutyczną - leku, który zadziała na wcześniejszym etapie niż leki przeciwhistaminowe – tłumaczy prof. Bartosińska. – Obserwacje kliniczne wskazują na to, że skuteczność leków biologicznych wynosi nawet 70 proc.