Projekt Krwotok. Uniwersytet Medyczny będzie edukował młodzież i seniorów

Lubelska uczelnia zyskała ministerialne dofinansowanie na projekt „Krwotok jako zagrożenie życia. Pierwsza pomoc w zapobieganiu zgonom. Apteczka pierwszej pomocy”.

- Chcemy spotkać się z tymi osobami na wykładach, bo teoria to podstawa. Spotkania będą organizowane na Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w liceach na terenie województwa, które się do nas zgłoszą. Będą również zajęcia praktyczne, w grupach 10-osobowych, organizowane w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W planach mamy także zorganizowanie seminarium, na które zaprosimy specjalistów z całej Polski, którzy mają doświadczenie w opatrywaniu ran czy zapobieganiu śmierci na skutek krwotoku. Dodatkowo opracowany zostanie zbiór rekomendacji z informacjami np. co powinniśmy posiadać w domu czy w samochodzie, aby móc udzielić pierwszej pomocy – mówi inicjatorka projektu, dr n. med. Maja Chrzanowska-Wąsik z Samodzielnej Pracowni Medycznych Czynności Ratunkowych i Ratownictwa Specjalistycznego UM w Lublinie. - Pomyśleliśmy, że trzeba coś zrobić, żeby poprawić świadomość społeczną na temat śmierci związanej z krwotokami. Te dwie grupy społeczne często ulegają urazom i u nich również widoczna jest obawa przed udzielaniem pomocy. Będziemy starać się przełamywać te lęki i edukować – dodaje.