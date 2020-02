Strach przed koronawirusem. Już 8 osób izolowanych w szpitalach w Lubelskiem

W województwie lubelskim w związku z podejrzeniem koronawirusa pacjenci są izolowani w trzech szpitalach. – Mamy trzy osoby w Lublinie, trzy w Puławach i dwie w Tomaszowie Lubelskim. Oprócz tego osiem osób jest objętych kwarantanną w warunkach domowych. Są w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi – informuje Maria Korniszuk, szefowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. – Ponadto na terenie całego województwa lubelskiego do stacji sanitarno-epidemiologicznych zgłosiło się 139 osób, które są po pobycie we Włoszech.

Dzisiaj po południu miały być już znane wyniki badań próbek pobranych od dwóch pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK1 w Lublinie. Jednak szpital nie dostał jeszcze odpowiedzi z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. – Na początku były problemy z ich stanem zdrowia, ale teraz sytuacja ustabilizowała się – informował dr hab.n.med. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik kliniki. - U jednego z pacjentów mamy potwierdzoną grypę, co tłumaczyłoby nam objawy. Musimy jednak poczekać na wyniki badań, które potwierdzą lub wykluczą koronawirusa.

Do lubelskiej kliniki trafiła kolejna osoba, która też została poddana izolacji. – To pacjent, który podobnie, jak dwóch pozostałych wrócił z Włoch – mówił dr Tomasiewicz i dodał, że dziś zostały od niego pobrane próbki do badań i wysłane do Warszawy. - Poza tym cały czas zgłaszają się do nas pacjenci do weryfikacji.

W przyszłym tygodniu laboratorium w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zostanie dostosowane do wymogów określonych dla badań próbek pobranych od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. - Dzięki temu próbki nie będą musiały jechać do Warszawy czy Rzeszowa, jak to było do tej pory – zapowiada wojewoda lubelski Lech Sprawka, który dzisiaj uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.- Rozmawialiśmy też o potrzebie ewentualnego uzupełnienia środków ochrony epidemiologicznej. Chodzi o specjalistyczne maski, kombinezony i gogle dla pracowników placówek medycznych, do których mogą trafić zakażeni pacjenci. W razie braków szpital może zamówić takie środki w Agencji Rezerw Materiałowych – dodaje Sprawka.