Szpitali walka o pracowników. W Zamościu otworzyli pediatrię, bo z Hrubieszowa odeszły dwie lekarki

Takie głosy zaczęły się w Hrubieszowie pojawiać już jakiś czas temu. O los pediatrii dopytywała m.in. jedna z radnych powiatowych. Postanowiliśmy sprawę wyjaśnić, zwłaszcza, gdy okazało się, że na oddziale dziecięcym otwartym oficjalnie w piątek w zamojskim szpitalu „papieskim” już pracuje Małgorzata Gałecka-Szumiata z Hrubieszowa, a w grudniu do zespołu dołączy jeszcze Irena Pukaluk.

– Decyzję obu pań przyjęłam z ubolewaniem, zwłaszcza, że to bardzo dobre, doświadczone lekarki, które pochodzą z Hrubieszowa i tutaj mieszkają, a zdecydowały się na dojazdy. Żadna z nich ze mną o swoich planach nie rozmawiała, dostałam po prostu wypowiedzenia i zostałam postawiona przed faktem dokonanym – komentuje całą sytuację Alicja Jarosińska, dyrektor SP ZOZ w Hrubieszowie.

Zapewnia jednak, że te odejścia nie zagrożą funkcjonowaniu oddziału dziecięcego w hrubieszowskim szpitalu.

– Kieruje nim bardzo oddana pani doktor Małgorzata Jonak-Ścibor, której dobro małych pacjentów leży na sercu. W oddziale zatrudnione są dwie specjalistki z pediatrii, jedna z neonatologii oraz rezydentka. To wystarczy, by pediatria funkcjonowała bez przeszkód. Choć oczywiście odejście dwóch lekarek jest dla nas stratą – wyjaśnia dyr. Jarosińska.

Tymczasem zarząd powiatu hrubieszowskiego ogłosił właśnie kolejną edycję swojego programu stypendialnego adresowanego do studentów medycyny. Tym, którzy zadeklarowaliby gotowość pracy w Hrubieszowie, obiecywane są wysokie stypendia. Zainteresowani mogą liczyć już podczas studiów na wsparcie do 5 tys. zł miesięcznie, nawet przez półtora roku. Oferta jest skierowana do adeptów medycyny kształcących się teraz na V lub VI roku o ile zobowiążą się, że przez co najmniej 3 lata po ich ukończeniu, będą pracować w szpitalu w Hrubieszowie i zechcą robić specjalizację uznaną za priorytetową dla szpitala.

– Przede wszystkim zależałoby nam na specjalistach z chururgii ogólnej. Ale tak naprawdę w sytuacji, gdy w całym kraju szpitale borykają się z deficytem lekarzy, bardzo mile będą widziani także medycy wszystkich innych specjalności – mówi Alicja Jarosińska.

Nabór wniosków stypendialnych trwa do 30 listopada. Wcześniej takie wsparcie, choć zdecydowanie niższe, powiat fundował również studentkom pielęgniarstwa. Podobno m.in. dzięki temu w tej chwili nie ma już w Hrubieszowie problemów z brakami kadrowymi wśród pielęgniarek.