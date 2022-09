Energia, ekologia i współpraca. Rozmowa z prezesem PGE Dystrybucja

• PGE Dystrybucja od lat zajmuje czołowe miejsce w naszym rankingu Złota Setka. Tak jest i tym razem. Na czym polega sukces?

– PGE Dystrybucja to spółka nalężąca do PGE Polskiej Grupy Energetycznej – największej spółki energetycznej w Polsce. Obok dystrybucji energii elektrycznej jednym z priorytetowych zadań stojących przed nami jest społeczna odpowiedzialność. Jesteśmy dobrze oceniani za intensywną współpracą z samorządami i społecznościami lokalnymi oraz wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. W ostatnich miesiącach zaangażowaliśmy się też w pomoc okupowanej Ukrainie. Dla rodzin ukraińskich energetyków, którzy zwrócili się do nas z apelem o pomoc przygotowaliśmy m. in. 100 miejsc noclegowych w CSK „Energetyk” w Nałęczowie. Na tereny objęte działaniami zbrojnymi przekazaliśmy natomiast agregat prądotwórczy oraz materiały niezbędne do zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej i odtworzenia zniszczonej infrastruktury.

• Społeczna Odpowiedzialność Biznesu wiąże się także z ekologią.

– Dbałość o środowisko to niezwykle ważne zadanie, polityka energetyczna Polski do 2040 roku zakłada dynamiczny wzrost udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym kraju. Dlatego na najbliższe lata zaplanowaliśmy inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i jakość dostaw oraz umożliwiające obsługę ciągle rosnącej produkcji zielonej energii. W przyszłym roku szacujemy możliwości przyłączeniowe do sieci PGE Dystrybucja na poziomie 875 MW mocy, jednak już w 2028 roku przewidujemy, że dzięki inwestycjom możliwości te sięgną 2 GW.

• Mówimy o inwestycjach. Jakie działania podejmowane są w województwie lubelskim?

– W 2022 roku PGE Dystrybucja przeznaczy na inwestycje w infrastrukturę energetyczną ponad 2,3 mld zł. Najwięcej środków - 1,3 mld zł zaplanowano na modernizację i rozwój sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia. W najbliższych latach jednym z dużych wyzwań będzie program wymiany urządzeń pomiarowych na Liczniki Zdalnego Odczytu. Ustawowy obowiązek wymiany liczników oznacza dla nas montaż nowych urządzeń u ok. 6 mln odbiorców do końca 2030 r. Dzięki nim odbiorcy PGE Dystrybucja będą mogli rozliczać energię elektryczną na podstawie realnego zużycia, a nie prognoz. Inteligentne liczniki ograniczą także wizyty inkasentów, a w specjalnej aplikacji pozwolą odbiorcy na dostęp do swoich danych w zakresie zużycia i struktury poboru energii elektrycznej. Co ważne, dzięki nim klienci, którzy zdecydują się zostać prosumentami, będą mogli to zrobić już bez konieczności wymiany licznika na nowy.

Na terenie Lubelszczyzny realizujemy w tej chwili inwestycje, których łączna wartość przekracza 500 mln zł. Do najważniejszych z nich należą: przebudowa stacji Abramowice o szacowanej wartości prawie 40 mln zł czy zbliżona kosztowo budowa linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Annopol – Budzyń. Ponadto, rozpoczęliśmy proces przebudowy Głównego Punktu Zasilania - GPZ Felin, którego koszt szacujemy na 24 mln zł, modernizację linii 110 kV Radzyń – Łuków, przebudowę linii 110 kV L400 – Łęczna, rozbudowę GPZ Wilkołaz czy budowę GPZ Huszlew. Tylko w bieżącym roku, w oddziałach Lublin i Zamość wybudowanych zostanie ponad 770 km linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Realizowane inwestycje znacząco podnoszą jakość świadczonych usług i przyspieszają transformację energetyczną całej branży.

• Inwestycje nie byłyby możliwe gdyby nie środki unijne.

– W ubiegłym roku podpisaliśmy 5 umów o dofinansowanie, których wartość wyniosła ponad 79 mln złotych. Jako operator systemu dystrybucyjnego przyczyniamy się do transformacji energetycznej w Polsce, aby móc zrealizować plan zobowiązań międzynarodowych związanych z ograniczeniem emisji CO2. W wyniku uzyskanych dotacji jesteśmy w stanie zniwelować różnice pomiędzy województwami, jak również zaspokoić wciąż rosnące potrzeby energetyczne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Aktualnie pracujemy nad projektami, które mogą uzyskać wsparcie ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

• W ten sposób wróciliśmy do ekologii.

– Bo to jeden z priorytetów dla całej branży energetycznej. W ubiegłym roku przyłączyliśmy do sieci PGE Dystrybucja blisko 1 GW mocy pochodzącej z Odnawialnych Źródeł Energii, podwajając liczbę naszych prosumentów. Warunki przyłączenia instalacji otrzymało ponad 157 tys. osób. W marcu bieżącego roku zgłoszono prawie 41 tys. mikroinstalacji i jest to rekordowa liczba w historii spółki - czterokrotnie przewyższa analogiczny okres 2021 roku. Ten dynamiczny rozwój zielonej energii wymaga bezwzględnej modernizacji sieci przesyłowej, na którą spółka zabezpieczyła ogromne środki finansowe na najbliższe lata. Wprowadzone regulacje prawne pozwolą w dużym stopniu ustabilizować poziom energii oddawanej przez prosumentów do sieci i zachęcą do racjonalizacji przy wyborze mocy instalacji, a także zmobilizują do stosowania przydomowych magazynów energii.

