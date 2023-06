Przepis na sukces lubelskiej akademii? "Słuchamy studentów i rozmawiamy z pracodawcami"

O Lubelskiej Akademia WSEI mówi się jako o największej niepublicznej uczelni wyższej w Lublinie. To słuszna opinia?

– Słuszna, ale nie tylko w Lublinie, a w całej Polsce południowo-wschodniej. Od momentu powstania w 2000 roku dostosowujemy ofertę edukacyjną do rosnących wymagań studentów oraz do potrzeb rynku pracy. Lubelska Akademia WSEI wykształciła już ponad 40 tys. studentów. Nasz sukces wynika stąd, że kształcimy studentów, którzy nie mają problemów z osiągnięciem wymarzonych celów zawodowych. Dzieje się tak, bo dyplom uczelni jest dokumentem wiarygodnym dla pracodawców. Dzieje się tak, bo nasi absolwenci są profesjonalnie przygotowani do pracy co potwierdzają wysokie miejsca w rankin-gach. Zajmujemy je od wielu lat. Otrzymujemy też liczne nagrody i wyróżnienia oraz certyfikaty.

W maju tego roku Lubelska Akademia WSEI została laureatem nagrody „Ambasador Innowacyjności” przyznawanej przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki.

– Jesteśmy z tego bardzo dumni. Nie spoczywamy jednak na laurach. Konsekwentne dążymy do zwiększenie jakości studiów i bazy dydaktycznej. Te wysiłki sprawiły, że 1 października ubiegłego roku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała status uczelni akademickiej. Stało się to dzięki ewaluacji jedno- stek naukowych. Jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce Akademia WSEI otrzymała w wynikach parametryzacji w dyscyplinie „Informatyka” kategorię „A”. Wyniki ewaluacji działalności naukowej w latach 2016-2021 pozwoliły też na utworzenie szkoły doktorskiej i nadawanie stopni doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja oraz ekonomia i finanse.

Szkoła Doktorska już działa?

– Tak, od stycznia tego roku. Realizuje program doktoratów wdrożeniowych wzmacniając w ten sposób współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przedmiotem programu jest kształcenie doktorantów przy udziale zatrudniających ich pracodawców oraz wsparcie w przygotowaniu rozprawy doktorskiej, której wyniki będą miały zastosowanie w działalności danego przedsiębiorcy. Jesteśmy też dumni z tego, że w ubiegłym roku uczelnia przeszła z powodzeniem ewaluację EUA. Jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną, wśród sześciu uczelni w Polsce, które otrzymały pozytywną ocenę w akredytacji Europejskich Stowarzyszeń Uniwersytetów EUA.

Ale Akademia WSEI stawia też na ekspansję.

– Można tak powiedzieć. 1 września 2022 roku działalność rozpoczęła Filia Lubelskiej Akademii WSEI w Warszawie z kierunkiem pielęgniarstwo w języku polskim i angielskim. Zresztą pielęgniarstwo jest kierunkiem dla nas wyjątkowym. Akademia WSEI od 2007 roku wykształciła już prawie 5 tys. pielęgniarek i pielęgniarzy. A wracając do Warszawy… Od roku akademickiego 2023/24 w Filii w Warszawie, będą realizowane również studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie i informatyka.

Co jeszcze można znaleźć w ofercie uczelni?

– Prowadzimy studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 25 kierunkach, w tym na 5 kierunkach w języku angielskim. To pielęgniarstwo, zarządzanie, informatyka, ekonomia i fizjoterapia. W tej chwili studiuje u nas ponad 1400 obcokrajowców z 24 krajów świata, a w sumie ok. 9 tysięcy studentów. 30 procent z nich to studenci uczący się w trybie stacjonarnym. Na szczególną uwagę zasługuje również kilka najnowocześniejszych rozwiązań. Do oferty wprowadzono studia podyplomowe MBA w trzech obszarach: „Innowacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem”, „Zarządzanie w sektorze Publicznym i Samorządowym” oraz „Zarządzanie Służbą Zdrowia”. Ponadto studia podyplomowe zostały uruchomione w systemie online z dostępem w całym kraju. Dodatkowo uczelnia skomercjalizowała Laboratorium Cyberbezpieczeństwa i rozbudowała Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. Stworzyła prywatną chmurę obliczeniową wraz z wirtualnymi laboratoriami. W 2022 rozpoczęły działalność Akademickie Centrum Bezpieczeństwa Publicznego i Akademickie Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii. To tylko kilka zmian i wydarzeń, które wdrożyliśmy w 2022 roku, a jest to dopiero początek działań Uczelni, jako Lubelskiej Akademii WSEI. Dlatego warto nas wybierać.